Мэрия Хельсинки сообщила, что на судне, прибывшем из Петербурга, находились более десяти человек больных коронавирусом

Санитарные службы выявили 11 случаев заражения коронавирусом на контейнеровозе Valencia Express под флагом Бермудских островов, который прибыл в порт Вуосаари из Петербурга. Все заболевшие – это члены экипажа, сообщает агентство РИА «Новости». Их изолировали в каютах, одного человека госпитализировали. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая. Всего на корабле находились 24 человека. Ранее судно находилось в Нидерландах. Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге коронавирус выявили у семисот четырех человек.

По данным СМИ, среди заболевших нет россиян.