250 журналистов из 63 стран потребовали от российских властей прекратить нападки на независимые СМИ

250 журналистов из 63 стран потребовали от российских властей «выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова» и прекратить нападки на независимые СМИ. Соответствующее письмо опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA. Авторы приурочили послание ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. В нём журналисты обратили внимание на ситуации с обысками и задержаниями сотрудников DOXA, следственные мероприятия в редакции и дома у главного редактора «Важных историй» Романа Анина, а также признание в России «иноагентом» издания «Медуза». Все эти события, по мнению подписантов, стали результатами «усиленных атак Кремля на остатки независимых медиа» в России.