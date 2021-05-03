250 журналистов из 63 стран потребовали от российских властей прекратить нападки на независимые СМИ

250 журналистов из 63 стран потребовали от российских властей «выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова» и прекратить нападки на независимые СМИ. Соответствующее письмо опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA. Авторы приурочили послание ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. В нём журналисты обратили внимание на ситуации с обысками и задержаниями сотрудников DOXA, следственные мероприятия в редакции и дома у главного редактора «Важных историй» Романа Анина, а также признание в России «иноагентом» издания «Медуза». Все эти события, по мнению подписантов, стали результатами «усиленных атак Кремля на остатки независимых медиа» в России.
2021-05-03T17:03:12+03:00
2021-05-03T17:03:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 03 мая 2021
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