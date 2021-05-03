В мэрии Москвы сказали, пакета компенсаций бизнесу за выплату зарплат в нерабочие дни с 1 по 10 мая пока нет. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На майские праздники, когда они были рабочие или не рабочие, по практике москвичи уезжали из столицы, а все туристы в Москву приезжали. Поэтому чего-то экстраординарного нет. Рестораны перед майскими были полны. Пакета (компенсация или субсидирования бизнеса) пока нет», — сказал он.

Так же он отметил, что власти Москвы не планируют введения дополнительных ограничений работы предприятий сферы услуг.