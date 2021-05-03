Московские власти не будут принимать никаких мер за решение граждан столицы вакцинироваться или отказ от прививания

Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, московские власти пока не рассматривают никаких программ, поощряющих вакцинацию среди более молодого населения города, как это предусмотрено в отношении пожилых людей.

На вопрос, будут ли московские власти «поощрять или наказывать» жителей столицы за вакцинацию или отказ от нее, Алексей Немерюк ответил:

««Пока мы такими методами не действуем», — сказал он.

Так же он добавил, что акция «Миллион призов» действует только для людей старшего поколения, на молодых с точки зрения вакцинации и участия их в данной акции, пока не рассматривается.

По словам главы департамента, эта программа «Миллион призов» также станет поддержкой для представителей бизнеса. Он уточнил, что за первые три дня в акции приняли участие больше 10 тыс. человек.

Ранее столичные власти сообщили, что москвичи старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса до 1 июля включительно, смогут получить подарочную карту на одну тысячу призовых баллов или промокод с таким же номиналом.