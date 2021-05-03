Зависимость большинства региональных СМИ от государственного финансирования не позволяет говорить о свободе слова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

«Местный чиновник считает, что он может командовать и руководить СМИ в регионах. Тем более, что очень многие региональные СМИ на сегодняшний день имеют подпитку от региональных руководителей и различных региональных структур, потому что выжить они просто не могут иначе. И им очень сложно говорить о свободе слова, и о том, чтобы торжество закона о СМИ было более реальным и существовало в этих структурах», – сказал он.

П.Гусев добавил, что уход многих СМИ от государственного финансирования все равно не дает им выполнять свои функции в полном объеме.

«К сожалению, сегодня в России сложилась та ситуация, когда очень многие СМИ ушли от государственного финансирования, и финансирования структур, аффилированных с государством, бизнес-структур, и, как результат, им сложно выполнять все те функции, которые заложены и в Конституции РФ, где говорится о праве», — сказал он.

Председатель Союза журналистов Москвы также отметил, что СМИ, зарегистрированные за границей, не могут считаться иностранными агентами.