Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства

За его назначение проголосовал один человек, против — трое, еще 75 парламентариев воздержались. Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. 25 апреля Пашинян объявил, что уходит в отставку, но до выборов продолжит исполнять обязанности премьера. Он предостерег оппозицию от срыва процедуры.

Если парламент два раза не изберет главу правительства, законодательный орган будет распущен и президент назначит внеочередные выборы. Пашинян ранее говорил, что они состоятся 20 июня.