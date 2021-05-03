Главным событиями апреля для россиян стало выступление Владимира Путина и протесты в поддержку Алексея Навального

Согласно опросу «Левада-центра»*, послание президента Федеральному собранию запомнил 17% респондентов, голодовку оппозиционера и митинги в его поддержку отметили 10% опрошенных. Далее в рейтинге следуют обострение ситуации в Донбассе (9%), ухудшение отношений с США и Европой и высылка дипломатов (8%), а также коронавирус и вакцинация (7%).

Предыдущее аналогичное исследование, проведенное в марте, показало интерес россиян к новостям про коронавирус (17%), на втором месте также был Навальный (6%).

* — российские власти считают организацию иностранным агентом