Российские власти ведут подготовку к возможному отключению страны от международной платежной системы SWIFT

Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу RT. Она отметила, что российские власти пока оценивают вероятность отключения от платежной системы лишь как гипотетическую, но уже ведут работу по уменьшению рисков и возможного ущерба. Так, в качестве альтернативы SWIFT рассматривается Система передачи финансовых сообщений Банка России. По словам Захаровой, в Москве изучают варианты ее сопряжения с зарубежными системами.
2021-05-03T17:06:00+03:00
2021-05-03T17:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 03 мая 2021
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