Российские власти ведут подготовку к возможному отключению страны от международной платежной системы SWIFT

Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу RT. Она отметила, что российские власти пока оценивают вероятность отключения от платежной системы лишь как гипотетическую, но уже ведут работу по уменьшению рисков и возможного ущерба. Так, в качестве альтернативы SWIFT рассматривается Система передачи финансовых сообщений Банка России. По словам Захаровой, в Москве изучают варианты ее сопряжения с зарубежными системами.