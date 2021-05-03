Немерюк: Ситуация с принуждением к голосованию на праймериз «ЕР» бюджетников никак не относится к Москве

Ситуация с принуждением к голосованию на праймериз «Единой России» бюджетников никак не относится к Москве. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее появилась информация о том, что бюджетников, чиновников, а также родителей школьников вынуждают принять участие в праймериз «Единой России» и в тестирование системы интернет-голосования, которую активно продвигает ЦИК.

Как сказал Алексей Немерюк, что видел подобные сообщения, но к Москве это не относится.

«Они перечисляли разные регионы, а к Москве это никак не относится. Если посмотреть праймериз «Единой России», есть отдельная ссылка, там Москва никак не участвует», — сказал он.

Как отметил А.Немерюк, в статье была информация, что ряд бюджетников Москомспорта, ЖКХ и других бюджетников якобы заставляют заводить электронные кабинеты. «Но это на mos.ru. Это отдельная история. В этой статье замешали три разных направления: праймериз «Единой России», заведение кабинетов на mos.ru и еще что-то было. К mos.ru это не относится, и про праймериз в Москве этого нет, потому что у нас отдельно выстроенная система, которая, на мой взгляд, работает хорошо, информирование работает хорошо. Запись была на электронное голосование, и там нагонов нет, там народ сам активно идет, к пятнице (30 апреля) уже около 2-х млн человек записалось», — подчеркнул глава департамента.