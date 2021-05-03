«Левада-центр»*: Голодовка Навального и акции привлекли больше внимания россиян, чем обострение конфликта в Донбассе

Голодовка политика Алексея Навального и акции привлекли больше внимания россиян, чем обострение конфликта в Донбассе, — сообщает «Левада-центр»*. 10% респондентов больше запомнили новости, которые касались Навального. Конфликт в Донбассе и перемещение российских войск упомянули 9% опрошенных. При этом самым запомнившимся событием стало обращение президента к федеральному собранию. Об этом сказали 17%. Большинство, 34%, заявили, что не запомнили ничего.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом