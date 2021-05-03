Доминик Рааб: Страны G7 рассмотрят вопрос о создании механизма по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб:

«Мы добиваемся того, чтобы G7 объединилась с механизмом быстрого реагирования, чтобы когда мы видим ложь, пропаганду или фальшивые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира.

Но больше всего для нас важно то, что мы расширяем международную группу стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, выступают за открытую торговлю.»

По словам Рааба, Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве «пытаются сеять недоверие» к правительствам западных стран