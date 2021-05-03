Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам с вакциной от коронавируса

Она должна быть сертифицирована в Европе. Однако вакцинированные туристы не будут освобождены от карантина и тестов. Источники в Брюсселе говорят, что новые правила могут вступить в силу уже в мае.

Для привившихся туристов смягчат ограничения на въезд в Евросоюз, но остальные эпидемиологические правила будут распространяться и на них – так вакцина не освободит их от карантина или ПЦР-тестов, если их требуют правила страны, в которую иностранцы планируют приехать, подчеркнули в Брюсселе. Там напомнили, что меры против распространения коронавируса на своей территории определяют власти государств-членов Евросоюза. Отмечу, что иностранцам, которые хотят воспользоваться правом на въезд в ЕС, необходимо получить последнюю дозу препарата по меньшей мере за две недели до поездки. Но главное — вакцина, должна быть сертифицирована европейским регулятором или рекомендована ВОЗ для экстренного использования. Российские разработки, в том числе Спутник, пока в эти списки не попали, поэтому россияне не смогут путешествовать в Европу на этих условиях.

Создание единого паспорта вакцинации в Евросоюзе обсуждают несколько месяцев. По данным источника агентств, предложение об ослаблении ограничений в ЕС рассмотрят в среду