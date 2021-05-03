Департамента здравоохранения: в марте в Москве скончалось на 28% москвичей больше, чем за тот же период прошлого года

Всего в столице за минувший март была зарегистрирована 13 801 смерть, — сказано в сообщении на сайте московского департамента здравоохранения. Это на 28 процентов больше, чем за аналогичный период в 2020-ом.

В ведомстве отметили, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины указан почти 2 900 раз. В публикации отдельно подчёркивается, что эти данные учитывают все, даже спорные случаи. Из опубликованной Депздравом статистики получается, что COVID-19 покрывает всю избыточную смертность по Москве за март.

В то же время по данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом общее количество умерших от этой болезни в Москве за всю эпидемию составляет почти 18 с половиной тысяч человек.

На минувших выходных мэр столицы Сергей Собянин сказал, что заболеваемость по городу в последнее время растёт, но добавил, что ситуация в Москве не критическая.

В Москве пока не отменяется перчаточно-масочный режим, — сообщил «Эху» заместитель мэра Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, вероятность жесткого карантина в Москве невелика.