Власти Москвы усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте в праздничные дни

Рейды проводятся в метро, на наземном и железнодорожном транспорте, — сообщает ТАСС. Столичные власти утверждают, что 99% пассажиров заходят в метро в масках и около 70% — в перчатках, но после прохождения турникетов снимают средства защиты. Ранее мэр Собянин сообщил, что в Москве растет заболеваемость, но, по его оценке, ситуация в городе не критическая.

29-го апреля и 1-го мая в столице выявлено более 3-х тысяч заболевших. Это максимальные показатели с конца января.