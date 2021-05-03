Генпрокуратура Армении возбудила дело в связи с тем, что президент Армен Саркисян скрыл факт двойного гражданства

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с тем, что президент страны Армен Саркисян скрыл факт двойного гражданства. У Саркисяна было британское подданство. До 2018-го года он был послом в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет в Лондоне, — сообщает ТАСС.