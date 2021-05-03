Парламент Армении не выбрал Никола Пашиняна премьер-министром

Теперь в стране должны будут пройти новые выборы.

За назначение Пашиняна главой правительства проголосовал один человек, против – трое, а еще 73 воздержались. Значительная часть последних принадлежит к правящей фракции «Мой шаг». Предполагается, что позже теперь уже бывший премьер-министр именно при их поддержке поучаствует в новых досрочных общенародных выборах.

Фактически процедуру роспуска правительства Пашинян инициировал сам. Ранее он подал в отставку, чтобы «выполнить желание народа», то есть или передать власть, или продолжить работу на посту премьер-министра, если его снова изберут.

Второе заседание по этому же вопросу должно состояться в следующий понедельник. Если парламент снова не проголосует за избрание Пашиняна, то в Армении назначат досрочные выборы. Как ранее написал в «Фейсбуке» сам бывший глава правительства, их должны будут провести 20-ого июня. До этого времени Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

Политический кризис в Армении начался минувшей осенью. Оппозиция требовала отставки Пашиняна после того, как Ереван подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.