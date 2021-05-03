По данным движения «Голос», бюджетников вынуждают участвовать в праймериз «Единой России»

Сообщения приходят из разных регионов страны. В частности, врачи и учителя начали получать указания в групповых чатах. Им необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг или на специальном интернет-портале, посвященном праймериз, а затем отчитаться от голосовании. Как утверждает «Голос», людей подробно инструктируют, за кого нужно отдать свой голос.

Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц считает, что такие действия работодателей недопустимы.

«Это, конечно, нарушение прав граждан, потому что если работодатель требует от сотрудника таких действий, не предусмотренных ни трудовым договором, ни должностной инструкцией, то это вопрос и к трудовой инспекции, и вопрос к прокуратуре», — сказал он.

Мельконьянц отметил, что в регионах идет активная мобилизация бюджетников, сотрудников разных учреждений, так или иначе связанных с государственным финансированием для того, чтобы они зарегистрировались на праймериз «Единой России». Мельконьянц добавил, что с руководства требуют отчёты о количестве зарегистрированных на голосование бюджетников.

«Организуются не только такие кампании, но и ведется учет этих людей. С руководства разных учреждений требуют отчитываться — сколько человек мобилизовали, и передавать это наверх. Видимо, установлены какие-то плановые показатели. Люди недовольны, они начинают массово выкладывать те или иные сообщения от руководства в соцсети и передавать это в СМИ, с тем, чтобы хоть как-то привлечь к этому внимание», — рассказал он.

Параллельно идет мобилизация на тестирование системы интернет-голосования ЦИК, добавил Мельконьянц.

«И эти две акции проходят параллельно. Судя по всему, это чаще одни и те же люди. Недавно отчитывались, что на праймериз «ЕР» порядка 2 млн избирателей было зарегистрировано, и ЦИК уже отчитался, что тоже более 2-х млн избирателей зарегистрировалось на тестирование ДЭГ (дистанционно-электронное голосование)», — отметил он.

Мельконьянц считает, что на такие нарушения необходимо обращаться внимание. «Необходимо обратить пристальное внимание на это. Люди раздражены этим давлением, при том, что это началось достаточно рано — и с тестированием, и с принуждением голосования одной из партий. Потому что в системе образования прямо существует запрет в законе на деятельность политических партий. А если руководство в детских садах, школах и других образовательных учреждениях фактически являются промоутерами одной из партий и заставляют сотрудников принимать участие в деятельности этой партии, то это более жесткий запрет нарушается законом об образовании», — пояснил он.

Движение «Голос» занимается мониторингом российских выборов с 2000-го года. Российские власти считают эту организацию иностранным агентом.