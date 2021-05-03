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15:03, 03 мая 2021

Постпред России в ЕС вызван к руководству Евросоюза

Поводом стали ограничения, которые Москва ввела против ряда европейских чиновников.

Владимиру Чижову хотят выразить решительный протест из-за запрета восьми гражданам ЕС на въезд в Россию. До конца дня посла примет генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы, заявил журналистам официальный представитель Жозепа Борреля.

В Брюсселе считают, что российские санкции не имеют законного обоснования. Они политически мотивированы, приводит слова чиновника «Интерфакс». По мнению Петера Стано, Россия следует по пути конфронтации. Европа желает единого, скоординированного ответа. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем совете ЕС по иностранным делам. Встреча высокопоставленных дипломатов состоится 10 мая.

Представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов на вызов к функционерам ЕС пока не отреагировал.


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