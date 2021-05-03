Решение о возобновлении работы фестивалей в столице будут приняты после майских праздников – Немерюк

Решение о возобновлении работы фестивалей в столице будут приняты после майских праздников. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Ситуация не простая пандемией и многие мероприятия в этом году не возобновились, в том числе фестивали. Эти фестивали, которые традиционно проводили, до 11 мая по ним окончательного решения нет. Скорее всего, возобновят, но по срокам, я думаю, что окончательное решение будут принимать после праздников», — сказал Немерюк.

Как отметил глава департамент, необходимо наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом.