Вопрос о максимальной разрешенной заполняемости театров, музеев и концертных залов рассматриваться не будет — Немерюк

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что вопрос о максимальной разрешенной заполняемости залов театров, музеев и концертных залов рассматриваться не будет. Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока вопрос увеличения или уменьшения не рассматривается, будем наблюдать», — сказал Немерюк.

При этом он добавил, что сроки возобновления масштабной концертной деятельности в столице пока также неизвестны.

В конце января московские власти объявили, что столичные культурные учреждения смогут принимать зрителей с ограничением в 50% от вместимости залов.