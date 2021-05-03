В президентских выборах в Сирии примут участие три кандидата, в том числе действующий президент Башар Асад, — сообщает сирийское агентство САНА. Всего заявки подавали более 50-ти кандидатов, но большинство не были зарегистрированы. Сирийская оппозиция уже назвала выборы фарсом. США и Евросоюз заранее отказались признавать итоги голосования. Выборы в Сирии намечены на 26 мая.