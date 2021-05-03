Крупнейший производитель вакцин в Индии предупредил об их дефиците до середины лета

Власти оказались не готовы к новой волне коронавируса и не делали заказов на поставку вакцины. Сейчас в Индии фиксируется резкий рост числа заболевших. 1-го мая власти сообщили, что впервые за все время пандемии за сутки выявлено более 400 тысяч новых случаев коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных приближается к 20-ти миллионам.
2021-05-03T14:38:40+03:00
2021-05-03T14:38:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:38, 03 мая 2021
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