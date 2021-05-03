Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения на предприятиях сферы услуг из-за роста заболеваемости

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения на предприятиях сферы услуг на фоне роста заболеваемости коронавирусом, — рассказал в эфире «Эха» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы Алексей Немерюк. В то же время он подчеркнул, что решение об отмене перчаточно-масочного режима в Москве не принято. Более того, в Москве усилен контроль за соблюдением этого режима.
2021-05-03T14:37:43+03:00
2021-05-03T14:37:43+03:00
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Эксклюзив Эха 14:37, 03 мая 2021
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