Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения на предприятиях сферы услуг из-за роста заболеваемости

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения на предприятиях сферы услуг на фоне роста заболеваемости коронавирусом, — рассказал в эфире «Эха» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы Алексей Немерюк. В то же время он подчеркнул, что решение об отмене перчаточно-масочного режима в Москве не принято. Более того, в Москве усилен контроль за соблюдением этого режима.