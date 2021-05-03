Защита адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного следствия, обжаловала меру пресечения, — рассказал ТАСС адвокат Александр Мелешко. Напомню, суд запретил Павлову общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом. Это связано с делом советника главы Роскосмоса, бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. По версии обвинения, Павлов разгласил некоторые данные по этому делу.
2021-05-03T14:36:01+03:00
2021-05-03T14:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 03 мая 2021
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