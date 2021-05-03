Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов вызван на встречу с руководителем европейской внешней службы в связи с тем, что Россия ввела санкции против европейских чиновников. 10 мая ситуацию обсудят министры иностранных дел Евросоюза.

В конце прошлой недели Москва объявила об ответных санкциях. В «черный список» попали восемь европейских чиновников, включая председателя Европарламента и представителя Еврокомиссии. 2-го марта ЕС ввел ограничения в отношении представителей российского руководства из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным.