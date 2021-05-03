Немерюк: На сегодняшний день сферы торговли и общественного питания достаточно уверенно себя чувствуют в Москве

На сегодняшний день сферы торговли и общественного питания достаточно уверенно себя чувствуют в Москве. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Для нас лакмусовой бумажкой является ресторанный бизнес, бытовое обслуживание, если мы говорим про сферу торговли и услуг. Действительно, мы им помогали, в том году большое количество субсидий было выделено, многие ими воспользовались. На сегодняшний день сферы и торговли, и общественного питания достаточно уверенно себя чувствуют в Москве», — сказал он.