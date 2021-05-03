Немерюк: На сегодняшний день импортная зависимость Москвы сведена к минимуму

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, на сегодняшний день «импортная зависимость Москвы сведена к минимуму». Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».

«После 2014 года очень серьезная произошла замена и импортозамещение, вытеснение импортных товаров нашими. Это можно увидеть по сырам, и по вину, и другим продуктам, и овощам, и фруктам. На сегодняшний день импортная зависимость Москвы сведена к минимуму. Есть сезонные товары, которые чуть раньше наших овощей и фруктов поступают в торговые сети, но так было всегда, здесь ничего пока сильно не изменится», — сказал он