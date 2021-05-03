Нет никаких опасений в нехватке запасов продуктов в столице в случае очередной волны эпидемии – Немерюк

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что нет никаких опасений в нехватке запасов продуктов в столице в случае очередной волны эпидемии. Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос, усилился ли мониторинг после первой волны пандемии запасов товаров первой необходимости в организациях торговли города, Алексей Немерюк ответил:

«Мониторинг мы проводим постоянно, в том числе не только по запасам, но и ценам. На сегодняшний день каких-либо опасений в нехватке тех или иных товаров у нас нет и не ожидается», — отметил он.