Количество пустующих коммерческих площадок в Москве практически не изменилось по сравнению с прошлым годом – Немерюк

Количество пустующих коммерческих площадок в Москве практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Процент, наверное, не сильно изменился по отношению к прошлому году. Здесь ключевой лакмусовой бумажкой у нас всегда являются рестораны – у нас количество ресторанов практически не изменилось. Там есть колебания, но Росстат недавно выдал информацию, что выручка ресторанов за последние месяцы серьезно увеличились, мне кажется, что это хороший сигнал. Я думаю, что предприятия, которые сейчас пустуют в течение этого года заполнятся. Относительно Елисеевского – Елисеевский будет работать», — сказал он