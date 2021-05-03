Столичные власти обещают, что гастроном «Елисеевский» на Тверской улице снова откроется для покупателей

Заместитель мэра города Алексей Немерюк сообщил в эфире «Эха», что помещение «Елисеевского» находится в собственности города. Сейчас ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей. В правительстве Москвы заверили, что город намерен сохранить уникальный объект.
2021-05-03T13:35:39+03:00
2021-05-03T13:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 03 мая 2021
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