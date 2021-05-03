Столичные власти обещают, что гастроном «Елисеевский» на Тверской улице снова откроется для покупателей

Заместитель мэра города Алексей Немерюк сообщил в эфире «Эха», что помещение «Елисеевского» находится в собственности города. Сейчас ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей. В правительстве Москвы заверили, что город намерен сохранить уникальный объект.