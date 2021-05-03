Полиция Петербурга считает, что меры, принятые на матче «Зенита» и «Локомотива», позволили обеспечить правопорядок

Полиция Петербурга считает, что меры, принятые на матче петербургского «Зенита» и московского «Локомотива», позволили обеспечить правопорядок и безопасность граждан. Матч 28-го тура Чемпионата России завершился победой «Зенита» со счетом 6:1. «Зенит» стал семикратным чемпионом страны. По официальным данным, на трибунах присутствовали более 39-ти тысяч болельщиков.



«Локомотив» считает, что в отношении фанатов клуба были приняты чрезмерные ограничительные меры. После матча московских болельщиков массово и в принудительном порядке посадили в автобусы и вывезли в центр города при том, что многие приехали на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались. В результате многие фанаты опоздали на самолеты и поезда. Российская премьер-лига и футбольный союз намерены провести проверку после заявления «Локомотива».