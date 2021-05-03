Бишкек и Душанбе рассчитывают к 9-му мая завершить процесс описания 112-ти километров общего участка границы

Общая протяженность границы – больше 970-ти километров, из которых делимитированы и демаркированы только 500. В результате вооруженного конфликта погибли более 40 человек с обеих сторон, пострадали свыше 300.

Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против киргизских военных. В конце апреля досудебное производство начала прокуратура Киргизии. Таджикистан обвиняют в вооруженной агрессии и нарушении международных соглашений, — сообщает РБК.