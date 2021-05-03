Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС смягчить ограничения на въезд иностранным туристам, которые сделали прививку

Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам ЕС смягчить ограничения на въезд иностранным туристам, которые сделали прививку от коронавируса. Речь идет о вакцинах, сертифицированных Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

В Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer – BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат «Спутник» сейчас проходит экспертизу европейского регулятора.