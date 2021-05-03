В московских ТЦ и на продуктовых рынках усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима – Немерюк

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заверил, что московские власти усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима на продуктовых рынках и столичных ТЦ.

Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Проверим обязательно. Мы уже говорили об этом в пятницу, мы проверяем достаточно серьезно и в продуктовых сетях, и на предмет соблюдения требований посетителями, серьезно отрабатываются службы безопасности этих организаций в ношении масок», — сказал глава департамента.