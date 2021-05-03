Вероятность отмены масочного режима в Москве не высока – Немерюк

По словам первого заместителя руководителя Аппарата Мэра Москвы, министра правительства Москвы Алексея Немерюка, вероятность отмены масочного режима в Москве не высока. Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет пока финального решения, потому что коронавирус пока не побежден. И маски, перчатки, дистанция помогают спасать жизни, это уже доказанный факт. И Москва функционирует и живет своей жизнью, люди передвигаются, работают магазины и рестораны в отличие от Европы и других стран, где полный локдаун, где больше года ничего не работает. Благодаря усилиям многих людей, в первую очередь врачей, нам удается сдерживать распространение. А маски и перчатки – некий обязательный атрибут, как у меня в кармане всегда лежит маска. Поэтому вероятность пока не очень высокая», — сказал Немерюк.