В Москве 50 ярмарок выходного дня будут работать в круглогодичном режиме – Немерюк

В Москве 50 ярмарок выходного дня будут работать в круглогодичном режиме. Об этом сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Ярмарок выходного дня у нас большое количество, практически в каждом районе они функционируют. Это ярмарки, работающие 6 дней в неделю. Мы стараемся для фермеров предоставить все условия. Изначально они стояли в легких тентовых конструкциях и, понятно, что погодные условия не всегда позволяли фермерам качественно сохранить товар, который они привезли, и не совсем комфортно было стоять. На сегодняшний день у нас уже будет работать 50 ярмарок в новом формате. <...> Ярмарочный формат мы будем развивать с точки зрения перевода ярмарок выходного дня в круглогодичные. Такие планы существуют, чтобы их открыть. Но не везде удастся их открыть, проблематичным является ЦАО Москвы, и здесь нам необходимо будет находить места, где их можно будет установить», — сказал он.