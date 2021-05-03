По случаю Дня Победы в Москве торжественные мероприятия проводится не будут, кроме Парада 9 мая – Немерюк

Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что по случаю Дня Победы, в Москве торжественные мероприятия проводится не будут, кроме Парада 9 мая. Об этом он сообщил на YouTube канале радиостанции «Эхо Москвы».



«По случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет. Фейерверки пройдут на 31 локациях. Пройдет Парад 9 мая, но он будет с учетом всех необходимых мероприятий по борьбе коронавирусом. Заполняемость на трибунах будет менее 50%, и присутствуют там ветераны и приглашенные гости. А крупные мероприятия проводится не будут», — сказал Немерюк.