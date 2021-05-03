Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения для въезда в ЕС из других стран

В связи с достигнутыми успехами в вакцинировании можно разрешить туристические поездки на территорию ЕС, говорится в документе Еврокомиссии. При этом речь идет и о тех странах, где плохая эпидемиологическая ситуация. Послабление ограничительных мер должны коснуться тех, кто не менее чем за две недели до поездки получил второй компонент вакцины.

Отдельно в документе отмечается, что речь идет только о тех препаратах, которые уже одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Также допускается возможность путешествия для тех, кто привился вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях.

Отмечу, что для россиян пока ничего не изменится. Российский препарат «Спутник» до сих пор не одобрен европейским регулятором. Предполагается, что зарегистрируют вакцину не раньше августа.

Рекомендации еврокомиссии о допуске в ЕС привитых туристов могут вступить в силу в мае, после одобрения Советом ЕС.