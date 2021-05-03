Согласно данным российских властей, в стране за сутки выявили почти 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 336 человек с подтвержденным COVID-19. Похожие данные были накануне. Больше всего инфицированных в столице, на Москву приходится более двух с половиной тысяч новых случаев.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 152 миллионов, — сообщает американский университет Джонса Хопкинса. За последние сутки выявлено почти 800 тысяч новых случаев, половина из них приходится на Индию.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Непала с сегодняшнего дня приостанавливает внутренние авиаперелеты. С 6 мая прекратится международное авиасообщение. Российские дипломаты рекомендовали гражданам России покинуть Непал.