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13:08, 03 мая 2021

Согласно данным российских властей, в стране за сутки выявили почти 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным российских властей, в стране за сутки выявили почти 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 336 человек с подтвержденным COVID-19. Похожие данные были накануне. Больше всего инфицированных в столице, на Москву приходится более двух с половиной тысяч новых случаев.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 152 миллионов, — сообщает американский университет Джонса Хопкинса. За последние сутки выявлено почти 800 тысяч новых случаев, половина из них приходится на Индию.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Непала с сегодняшнего дня приостанавливает внутренние авиаперелеты. С 6 мая прекратится международное авиасообщение. Российские дипломаты рекомендовали гражданам России покинуть Непал.


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