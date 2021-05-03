Сотрудники СМИ из более чем 60-ти стран выступили в поддержку российских коллег, на которых оказывают давление власти

В заявлении, которое опубликовано по случаю Всемирного дня свободы печати, выражается солидарность, в частности, с интернет-изданием «Медуза». Российские власти признали его иностранным агентом.

Накануне стало известно о том, что более 80-ти писателей, поэтов и журналистов подписали открытое письмо в поддержку адвоката Ивана Павлова. Его обвиняют в разглашении данных предварительного следствия. Адвокат Александр Мелешко считает, что дело Павлова может сплотить адвокатское сообщество.

Напомним, Ивану Павлову грозит до 3-х месяцев ареста. Помимо этого он может лишиться адвокатского статуса. Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий.