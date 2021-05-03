Движение «Голос» утверждает, что чиновники заставляют бюджетников участвовать в тесте электронного голосования

Движение «Голос» утверждает, что чиновники заставляют различных бюджетников участвовать в тесте электронного голосования и праймериз «Единой России». Сообщения об этом приходят из разных регионов страны.

Врачи, учителя и родители учащихся некоторых российских школ начали получать в групповых чатах указания, согласно которым им необходимо зарегистрироваться или на сайте государственных услуг, или на специальном интернет-портале, посвященном праймериз единороссов, а затем отчитаться о голосовании. В подборке таких сообщений, опубликованном движением «Голос», зачастую встречаются подробные инструкции, в которых указано как нужно отдать свой голос и за кого именно.

В некоторых случаях людям открыто говорят, что от их организации, например, больницы, необходимо зарегистрировать шесть человек. Движение отмечает, что такие эпизоды зафиксированы в Рязани, Кировской области, в Иваново и Томске. Также в материале приводится попавшая в открытый доступ таблица, согласно которой только в одном из районов Краснодарского края принуждают к голосованию около полутора тысяч человек. В этом списке указаны несколько десятков школ, почти каждая из которых выделила людей и на участие в дистанционном электронном голосовании, и на праймериз партии власти, и на различные другие голосования, связанные с благоустройством общественных территорий.

Пока что подлинность опубликованных движением материалов чиновники не подтвердили.

Участники ассоциации «Голос» занимаются мониторингом российских выборов с 2000-ого года. В 2016-ом Министерство юстиции внесло её в список НКО, исполняющих функции иностранного агента.