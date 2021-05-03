В ГУВД Петербурга заявили о том, что полиция действовала в рамках закона при организации матча «Локомотив» — «Зенит»

В ГУВД Санкт-Петербурга заявили о том, что полиция действовала в рамках закона при организации матча «Локомотив» — «Зенит». Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, все меры позволили обеспечить правопорядок. Напомним, московский «Локомотив» пожаловался на действия силовиков после матча. Болельщиков массово вывезли со стадиона, многие опоздали на поезда и самолеты. Напомню, «Зенит» выиграл у «Локомотива» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России по футболу.