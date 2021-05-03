Художницу из Красноярска проверят на оскорбление чувств верующих

Заявление в полицию написал местный журналист, которому не понравилась акция с моделью в образе Христа.

Снимки с фотоссесии на набережной Красноярска, сделанные в воскресенье на Пасху, моментально разошлись по социальным сетям и местным изданиям. Художница Мария Гасанова фотографировала мужчину, загримированного под Иисуса Христа, в белой свободной одежде, который раздавал прохожим фрукты. У себя в Instagram автор заметила, что городские площадки отказывали ей в проведении такого перформанса, но идею она все-таки реализовала.

По данным портала NGS24, в образе Христа выступил пастор местной протестантской церкви Евгений Осипов. Он позировал на фоне пленки, которая имитировала икону.

У акции нашлись противники. Местный журналист и политолог Даниил Рад назвал снимки оскорбительными и написал заявление в полицию. По его словам, он не хочет для автора тюремного наказания, но будет не против, если девушку отправят на принудительные работы, например, на строительство храма.

В полиции Красноярска изданию «Проспект мира» подтвердили, что заявление на художницу уже поступило.