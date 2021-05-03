Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендует странам ЕС разрешить въезд туристам, которые сделали прививку

Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендует странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, которые сделали прививку от коронавируса. Речь идет о препаратах, которые одобрены к применению европейским регулятором. Прививка должна быть сделана за две недели до приезда в страны ЕС.