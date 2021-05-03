Парламент Армении на специальном заседании сегодня обсуждает вопрос избрания премьер-министра

Никол Пашинян заявил о том, что уходит в отставку в конце апреля для проведения внеочередных выборов. Сейчас он исполняет обязанности главы правительства. Правящая фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на сегодняшнее голосование, — передает Интерфакс.