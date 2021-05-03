В МВД Белоруссии назвали «мелкими мошенниками» обвиняемых в подготовке покушения на президента Александра Лукашенко

В МВД Белоруссии назвали «мелкими мошенниками» обвиняемых в подготовке покушения на президента республики Александра Лукашенко.

Эти заговорщики «не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники», заявил в интервью телеканалу СТВ замглавы МВД — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков. Он утверждает, что обвиняемые обсуждали планы по подкупу людей и блокировке Минска и внутренних войск Белоруссии. А их единственная цель — перехватить финансовые потоки. По словам Карпенкова, заговорщики хотели поделить эти деньги, ни перед кем не отчитываясь. Замминистра предупредил, что всех радикалов силовики готовы обезвредить, им грозит суровое наказание. Карпенков подчеркнул, цитата, «если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет». О задержании людей, готовивших покушение на Александра Лукашенко и госпереворот, было объявлено две недели назад. Президент Белоруссии заявил, что за этим стояли спецслужбы США. Операция по задержанию обвиняемых проходила с участием ФСБ России. Обвиняемыми по делу проходят девять человек, из них четверо в СИЗО, остальные — за границей.

Летом прошлого года после выборов президента Белоруссии, победителем которых был назван Лукашенко, в стране начались беспрецедентные акции протеста. В их организации Минск также обвиняет Запад.