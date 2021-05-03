«Локомотив» пожаловался в Российскую премьер-лигу и футбольный союз на действия силовиков в Петербурге после матча с «Зенитом». Болельщиков массово вывезли со стадиона, многие опоздали на поезда и самолеты.

«Локомотив» призвал футбольные власти разобраться с проявлениями неподобающего отношения к движению болельщиков. В своем телеграм-канале клуб рассказал о том, что фанатам изначально продали меньше билетов, чем положено по регламенту. Кроме того, в середине второго тайма болельщиков «Локомотива» не выпускали в подтрибунное помещение – им перекрыли дорогу сотрудники ОМОНа. А после игры всех тех, кто присутствовал на гостевом секторе, принудительно провели к автобусам и увезли в центр Петербурга. При этом многие гости приехали к «Газпром-Арене» на своих автомобилях. Некоторые автобусы по дороге сломались, а болельщиков, и даже тех, кто был с детьми, все равно не выпускали. В итоге, многие опоздали на свои рейсы и поезда.

«Зенит» выиграл у «Локомотива» со счетом 6:1.