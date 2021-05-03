Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуацией с ковидом в третьих странах. Соответствующий документ опубликован сегодня в Брюсселе. Речь идет о разрешении на въезд тем, кто был полностью вакцинирован за две недели до прибытия в Евросоюз. Речь идет о препаратах, которые одобрены европейским регулятором.