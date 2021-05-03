Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуацией с ковидом в третьих странах. Соответствующий документ опубликован сегодня в Брюсселе. Речь идет о разрешении на въезд тем, кто был полностью вакцинирован за две недели до прибытия в Евросоюз. Речь идет о препаратах, которые одобрены европейским регулятором.
2021-05-03T12:08:06+03:00
2021-05-03T12:11:32+03:00
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12:08, 03 мая 2021
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