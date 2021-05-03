Второй день подряд в официальных сводках указано менее девяти тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

В свою очередь смертность по этим данным постепенно снижается.

8 489 случаев заражений коронавирусной инфекцией зафиксировано по стране за день. Этот показатель почти не меняется с середины марта. Всё это время он держится на уровне восьми-девяти тысяч.

Больше всего заражений в Москве, где сегодня выявили 2635 новых случаев. Это на несколько сотен больше, чем в среднем было в апреле. После столицы идёт Санкт-Петербург – 704 заболевших и Московская область – это без малого 650. В то же время в трёх регионах прироста COVID-19 не было вообще – ни одного случая не выявили в Еврейской автономной области, а также Ненецком и Чукотском автономных округах.

В сегодняшнем отчете штаба сказано, что умерли от коронавируса за минувшие сутки 336 человек. Это почти на полсотни меньше, чем было, например, позавчера. В то же время этот показатель находится примерно на одном и том же уровне последние несколько недель. Посуточная смертность с середины апреля находится составляет от трёхсот до трехсот девяноста девяти человек.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал напряжённой ситуацию с распространением коронавируса в России. По словам главы ведомства, под наблюдением врачей сейчас находится около трёхсот тысяч человек с диагнозом COVID-19.