Более 200 журналистов из разных стран выступили в поддержку журналистов и СМИ, на которых оказывают давление власти РФ

Более двухсот журналистов из разных стран выступили в поддержку отдельных журналистов и средств массовой информации, на которых оказывают давление власти России. Их заявления опубликовал студенческий журнал DOXA, четыре сотрудника которого находятся под следствием. Журналисты напоминают, что сегодня всемирный день свободы печати и тем самым они выражают солидарность с коллегами. В заявлении также упоминаются интернет-издание «Медуза», которое признано российскими властями иностранным агентом, и главный редактор «Важных историй» Роман Анин.

Роман Анин утверждает, что сотрудники ФСБ несколько лет следили за ним и журналистами «Новой газеты». Об этом он рассказал в интервью «Эху».

В начале апреля в квартире Романа Анина прошли обыски.